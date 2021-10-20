ВИДЕО. Болельщик поблагодарил Свитолину за отказ от поездки в Россию

Один из украинских болельщиков поблагодарил Элину Свитолину за отказ от поездки на турнир в Москву.
Это случилось на Тенерифе, где украинка вчера сыграла первый сет стартового матча.
Отметим, что на этой неделе параллельно проводятся два турнира. Соревнования в Москве более высокой категории, но Элина в отличие от некоторых других представительниц Украины приняла решение выступить на Тенерифе.
Источник — Instagram
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