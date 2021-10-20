ВИДЕО. Болельщик поблагодарил Свитолину за отказ от поездки в Россию

Один из украинских болельщиков поблагодарил Элину Свитолину за отказ от поездки на турнир в Москву.



Это случилось на Тенерифе, где украинка вчера сыграла первый сет стартового матча.



Отметим, что на этой неделе параллельно проводятся два турнира. Соревнования в Москве более высокой категории, но Элина в отличие от некоторых других представительниц Украины приняла решение выступить на Тенерифе.