ВИДЕО. Болельщик поблагодарил Свитолину за отказ от поездки в Россию

Элину поддерживают даже на турнире «Tenerife Ladies Open»

  • 20.10.2021 13:47
  • 842 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Болельщик поблагодарил Свитолину за отказ от поездки в Россию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Один из украинских болельщиков поблагодарил Элину Свитолину за отказ от поездки на турнир в Москву. 
 
Это случилось на Тенерифе, где украинка вчера сыграла первый сет стартового матча.
 
Отметим, что на этой неделе параллельно проводятся два турнира. Соревнования в Москве более высокой категории, но Элина в отличие от некоторых других представительниц Украины приняла решение выступить на Тенерифе.

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Руслан Луценко
    Руслан Луценко, 20.10.2021 13:57
    -3
    От вболівальнику з Тенерифе,дуже важливо ,що Світоліна не поїхала до Мордору.А вболівальнику з Херсону до сраки.Бо в вболівальника з Херсона ,зараз ковід з лікарнями заповненими на 100%і червона зона і тарифи з зимою на носі.Зрозуміло,що вболівальнику з Тенерифе те все по х#р,головне щоб Світоліна ,не поїхала до Москви.Гидота.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности