Сергей РЕБРОВ: «Из Шахтера в Динамо ушел легко. Тогда Шахтер был скромнее»

В начале 90-х между клубами не было настолько сильного соперничества, считает специалист

  • 20.10.2021 13:31
  • 1531 просмотр
  • 2 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Из Шахтера в Динамо ушел легко. Тогда Шахтер был скромнее»
© Getty Images/Global Images Ukraine

47-летний украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о своем переходе из донецкого «Шахтера» в киевского «Динамо» в бытность игроком.

Переход состоялся в 1992 году. Контракт Реброва принадлежал «Динамо» с 1992 по 2000 годы и с 2005 по 2007 годы.

«Каково было уходить из «Шахтера» в «Динамо»? Легко. Тогда не было такого сильного соперничества, потому что единственным крупным клубом страны было «Динамо». «Шахтер» был скромнее, большие достижения пришли позже. Это сейчас один бразилец покидает один клуб, чтобы перейти в другой, и у нас все в порядке. Тогда было нормально, что лучшие украинские футболисты ехали играть за «Динамо», — рассказал Ребров.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.10.2021 14:49
    +1
    И сейчас ехать в Динамо это нормально, потому что в Шахтере украинцы не играют
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    McLay
    McLay, 20.10.2021 15:10
    0
    Коли власники Динамо та Шахтаря почали "мірятись пісюнами", і почався цей срач!
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