Сергей РЕБРОВ: «Из Шахтера в Динамо ушел легко. Тогда Шахтер был скромнее»

47-летний украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о своем переходе из донецкого «Шахтера» в киевского «Динамо» в бытность игроком.

Переход состоялся в 1992 году. Контракт Реброва принадлежал «Динамо» с 1992 по 2000 годы и с 2005 по 2007 годы.

«Каково было уходить из «Шахтера» в «Динамо»? Легко. Тогда не было такого сильного соперничества, потому что единственным крупным клубом страны было «Динамо». «Шахтер» был скромнее, большие достижения пришли позже. Это сейчас один бразилец покидает один клуб, чтобы перейти в другой, и у нас все в порядке. Тогда было нормально, что лучшие украинские футболисты ехали играть за «Динамо», — рассказал Ребров.