Сергей РЕБРОВ: «Футбол - это политика, а Динамо - это больше, чем клуб»

Свежее интервью бывшего футболиста и тренера «бело-синих»

  • 20.10.2021 11:05
  • 3773 просмотра
  • 7 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Футбол - это политика, а Динамо - это больше, чем клуб»
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров накануне матча «Барселона» - «Динамо» дал развернутое интервью каталонским журналистам, которое началось, конечно же, с воспоминаний о легендарной победе киевлян над «блаугранас» в ноябре 1997-го.

- Та победа на «Камп Ноу» - один из самых ярких моментов в вашей карьере?
- Один из. В то время мы очень хорошо выступали в Европе. Осталась только «Бавария», но им немного повезло. Тогда мы обыгрывали «Реал» Мадрид, но это правда, что против «Барсы» были особенные матчи. 3:0 в Киеве и 4:0 на «Камп Ноу». По ходу матча было ощущение, что счет может быть и большим.

- Тренером «Динамо» был легендарный Валерий Лобановский. Ледяной человек, он даже голы не отмечал. Каково было с ним работать?
- Он был учителем. Да, это был человек из другой эпохи. Он всегда был серьезен, но точно знал, чего хочет. И он хотел победить. Работать с ним было гордостью. В футболе можно хорошо провести время, но, прежде всего, стоит вести речь о победе. И он вложил это в наши головы. Что нам нужно заботиться о себе вне поля, что нужно быть профессионалами. Это позволило нам многое узнать о фитнесе, а также о том, как понимать игру. Он хотел иметь умных игроков, которые понимали бы игру. Он просто жил ради победы.

- Вы выросли в советское время на Донбассе, где сейчас идет война. На ваших глазах распался СССР. Как вы это запомнили?
- Честно? Я был ребенком. Когда я рос, жизнь была другой, и я всегда думал о футболе, о спорте. Я играл в баскетбол, волейбол... Мы были небогаты, но особо ни в чем не нуждались. Я рос в городе заводов, в котором все было серым. Спорт дал мне возможность начать новую жизнь, и это было ясно с юных лет. Моя мама была танцовщицей и тоже хотела, чтобы я занималась балетом. Потом это помогло мне в спорте: эластичность, координация. Затем началась война, и, конечно, я страдаю за свой народ.

- Вы являетесь воспитанником извечного соперника «Динамо» - донецкого «Шахтера». Каково было уходить из одного клуба в другой?
- Легко. Тогда не было такого сильного соперничества, потому что единственным крупным клубом страны было «Динамо». «Шахтер» был скромнее, большие достижения пришли позже. Это сейчас один бразилец покидает один клуб, чтобы перейти в другой, и у нас все в порядке. Тогда было нормально, что лучшие украинские футболисты ехали играть за «Динамо».

- Вы были частью того золотого поколения, которое было в шаге от финала Лиги чемпионов. В чем были ключи к успеху «Динамо»?
- Очень хорошая подготовка, как физическая, так и тактическая. Временами это было как в армии. И мы никого не боялись. Украина недавно стала независимой, и мы чувствовали себя послами этой страны в трудное время. В этом смысле «Динамо» - это больше, чем клуб, как говорят в «Барсе»; мы играли для людей. Жалко, что это поколение не добралось до чемпионата мира. Германия выбила нас в 2002 году, мы не могли дебютировать до 2006 года, когда мне посчастливилось сыграть на этом турнире, где мы вышли в четвертьфинал. Это был особенный момент.

- В Англии вы не преуспели. Что случилось?
- Я очень горжусь тем, что там жил. Возможно, я не всегда играл? Да, это так. Но в «Вест Хэме» я выходил на пять минут, и это была гордость, которую ценили болельщики, если вы выложитесь на полную. Приятно было жить этим.

Getty Images/Global Images Ukraine

- Вы всегда выделялись тем, что были особенным спортсменом. Читали классиков, таких как Достоевский, были радиолюбителем и слушали такие группы, как Radiohead.
- Как и многие люди. Может быть, не все футболисты читают, но дома у нас всегда были книги. Мне очень нравилась музыка в Англии. Мой отец очень любил работать радистом. И я это унаследовал. Это позволяет вам общаться с людьми со всего мира. Теперь с Интернетом это кажется простым, но до того, как я стал радистом, это было потрясающе. Вы могли общаться с людьми из других мест. Я до сих пор занимаюсь этим, ведь люди, с которыми я общаюсь, очень интересные. Вы не найдете меня в социальных сетях. Мне нравится разговаривать с людьми более откровенно.

- Когда вы играли в Англии в 2004 году, в Украине разразилась «оранжевая революция», на которой люди требовали больше свобод. Вы играли в матче с оранжевой повязкой.
- Да, это был мой способ поддержать свой народ, который хотел свободы. Футбол - это политика. Многие говорят нет, но футбол настолько популярен, что стал политической сценой. Меня не испугала возможность поддержать людей, которые на улице боролись за будущее Украины. Я могу быть далеко, но всегда думаю об Украине и обо всем, что нам приходится выстрадать, о войне и проблемах, которые у нас есть. Когда я был тренером «Динамо», то велел игрокам выкладываться на полную, потому что их победа радовала людей, которые много страдали в повседневной жизни.

- В качестве тренера вы работали в разных клубах. Каким вам видится нынешний матч «Барселона» - «Динамо»?
- «Барса» - это всегда «Барса». Я очень уважаю этот клуб, потому что у него есть школа, идентичность. Как у нас в «Динамо», где тоже заботятся о тренировках. Мирча Луческу делает хорошую работу, уважаю его, потому что он хочет побеждать. Я, как тренер, в первую очередь забочусь о победе. Когда я закончил карьеру игрока, то хотел учиться у лучших тренеров и, например, пошел к Гвардиоле и Клоппу. Чтобы найти свой путь. Моя дорога - всегда побеждать. А в нынешнем «Динамо» идея заключается в том, чтобы делать ставку на талантливых игроков. Вы не можете пойти против перемен.

- О каких переменах речь?
- Скорость. Сейчас вы можете все проанализировать. И вы должны это сделать. Лобановский уже работал со статистикой, но теперь все это можно получить за секунду. Дело больше не только в талантах, а в анализе усилий, приложенных в каждой игре. Когда я сравниваю свой 1997 год с тем, что есть сейчас, в некоторых аспектах это кажется другим видом спорта. Сейчас, с нынешним давлением, с интенсивностью, очень трудно добиться долгосрочных результатов. Вы можете выиграть игру, но победа в турнирах стоит дороже, особенно когда небольшое количество команд накапливают в своих рядах как можно больше талантов, чтобы заработать больше денег.

Источник — Diari Ara

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    robot61
    robot61, 20.10.2021 11:25
    +3
    ДИНАМО--УДИВИ НАС !!!
    Ссылка
    Funny____Cat
    Funny____Cat, 20.10.2021 11:30
    0
    Умник, 20.10.2021 11:26
    Для чего ?
    Пускай человек развивается.
    Я бы был рад Видеть Игоря костюка
    Ну пускай в Динамо и с Линамо развивается
    Пока что клуб Реброва - этотболлше про деньги, чем про развитие
    Хотя это его полное право
    Ссылка
    Funny____Cat
    Funny____Cat, 20.10.2021 11:17
    0
    Через пару сезонов, ждём дома, в Киеве, Сергей Станиславович!
    Ссылка
    Funny____Cat
    Funny____Cat, 20.10.2021 11:31 (изменен)
    -1
    Умник, 20.10.2021 11:26
    Для чего ?
    Пускай человек развивается.
    Я бы был рад Видеть Игоря костюка
    Костюк играет в силовой вертикальный футбол
    Мы ж не Ливерпуль , без персоналий высокого уровня получим снова футбол Хацкевича
    Ссылка
    ~#~
    ~#~, 20.10.2021 11:14
    -4
    Если бы многим дошло - "Я рос в городе заводов, в котором все было серым." Это совсем другое, чем вырости среди смерек и курортов. Горловка, Енакиево, Макеевка, Авдеевка, Углегорск и др.... Это надо было посетить всем нашим туристам. И тогда был бы мир в стране с мирной политикой на благо трудящихся. И остальных.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 20.10.2021 11:26
    -5
    Funny____Cat, 20.10.2021 11:17
    Через пару сезонов, ждём дома, в Киеве, Сергей Станиславович!
    Для чего ?
    Пускай человек развивается.
    Я бы был рад Видеть Игоря костюка
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 20.10.2021 11:07
    -11
    - Когда вы играли в Англии в 2004 году, в Украине разразилась «оранжевая революция», на которой люди требовали больше свобод. Вы играли в матче с оранжевой повязкой.
    - Да, это был мой способ поддержать свой народ, который хотел свободы
    ---
    наконец-то мы стали свободны, аж дышать стало легче.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности