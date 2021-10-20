Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

На матче третьего тура группового раунда Лиги конференций-2021/2022 в квартете Н «Карабах» (Азербайджан) - «Кайрат» (Казахстан) будет работать украинская судейская бригада во главе с Евгением Арановским.



На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.



Матч состоится в Баку 21 октября.