Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

На матче третьего тура группового раунда Лиги конференций-2021/2022 в квартете Н «Карабах» (Азербайджан) - «Кайрат» (Казахстан) будет работать украинская судейская бригада во главе с Евгением Арановским.
На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.
Матч состоится в Баку 21 октября.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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