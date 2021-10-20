Украинцы потерпели самое крупное поражение от испанцев в еврокубках

Поражение «Шахтера» от «Реала» со счетом 0:5 стало 11-м и самым крупным для украинских клубов во встречах с командами из Испании в еврокубках. По 5 раз в «нокаут» от испанцев попадали «Динамо» и «Шахтер», 1 - «Карпаты». 6 разгромов украинцам нанесла «Барселона», 4 - «Реал» и 1 - «Севилья».

К слову, среди наших клубов с большей разницей мячей на своем поле уступали соперникам только сами горняки - 0:6 менхенгладбадской «Боруссии» в Лиге чемпионов-2020/21.

Самые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубках

Дата Клуб Ранг Стадия Соперник Счет 03.11.2020 Шахтер ЛЧ ГТ Боруссия М Германия 0:6 14.03.2019 Динамо ЛЕ 1/8 Челси Англия 0:5 19.10.2021 Шахтер ЛЧ ГТ Реал Испания 0:5 26.09.1996 Нива В КК 1/16 Сьон Швейцария 0:4 17.02.2011 Металлист ЛЕ 1/16 Байер Германия 0:4 24.11.2020 Динамо ЛЧ ГТ Барселона Испания 0:4

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.