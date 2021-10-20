Украинцы потерпели самое крупное поражение от испанцев в еврокубках

Поражение «Шахтера» от «Реала» со счетом 0:5 стало 11-м и самым крупным для украинских клубов во встречах с командами из Испании в еврокубках. По 5 раз в «нокаут» от испанцев попадали «Динамо» и «Шахтер», 1 - «Карпаты». 6 разгромов украинцам нанесла «Барселона», 4 - «Реал» и 1 - «Севилья».
К слову, среди наших клубов с большей разницей мячей на своем поле уступали соперникам только сами горняки - 0:6 менхенгладбадской «Боруссии» в Лиге чемпионов-2020/21.
Самые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Клуб
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
|
Счет
|
03.11.2020
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Боруссия М
|
Германия
|
0:6
|
14.03.2019
|
Динамо
|
ЛЕ
|
1/8
|
Челси
|
Англия
|
0:5
|
19.10.2021
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал
|
Испания
|
0:5
|
26.09.1996
|
Нива В
|
КК
|
1/16
|
Сьон
|
Швейцария
|
0:4
|
17.02.2011
|
Металлист
|
ЛЕ
|
1/16
|
Байер
|
Германия
|
0:4
|
24.11.2020
|
Динамо
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
Испания
|
0:4
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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