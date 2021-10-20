Украинцы потерпели самое крупное поражение от испанцев в еврокубках

«Шахтер» 5-й раз проиграл с крупным счетом команде из Испании

  • 20.10.2021 13:11
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  • 1 комментарий
Украинцы потерпели самое крупное поражение от испанцев в еврокубках
© ФК Шахтер

Поражение «Шахтера» от «Реала» со счетом 0:5 стало 11-м и самым крупным для украинских клубов во встречах с командами из Испании в еврокубках. По 5 раз в «нокаут» от испанцев попадали «Динамо» и «Шахтер», 1 - «Карпаты». 6 разгромов украинцам нанесла «Барселона», 4 - «Реал» и 1 - «Севилья».

К слову, среди наших клубов с большей разницей мячей на своем поле уступали соперникам только сами горняки - 0:6 менхенгладбадской «Боруссии» в Лиге чемпионов-2020/21.

Самые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубках

Дата

Клуб

Ранг

Стадия

Соперник

 

Счет

03.11.2020

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Боруссия М

Германия

0:6

14.03.2019

Динамо

ЛЕ

1/8

Челси

Англия

0:5

19.10.2021

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Реал

Испания

0:5

26.09.1996

Нива В

КК

1/16

Сьон

Швейцария

0:4

17.02.2011

Металлист

ЛЕ

1/16

Байер

Германия

0:4

24.11.2020

Динамо

ЛЧ

ГТ

Барселона

Испания

0:4

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 20.10.2021 13:25
    0
    Українці зазнали найбільшої поразки від іспанців в єврокубках)) Сегодня пойдут на рекорд..)
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