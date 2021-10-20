Леонид БУРЯК: «В Барселоне есть топ-игроки и без Месси»

Экс-тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от выездного поединка украинской команды с каталонской «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне кажется, динамовцы должны быть готовы к матчу с «Барселоной» на ее поле. Этот поединок фактически ключевой в дальнейшей борьбе за еврокубковую весну как для нашей команды, так и для «Барселоны».

Говорят, сейчас не такая «Барселона», как раньше, с Месси. Возможно, но все равно каталонский клуб остается очень сильным. В составе каталонцев есть игроки топ-уровня и без Месси — Агуэро, Депай. «Барселона» играет дома, поэтому для динамовцев матч будет очень сложным. Надеемся, что в данной ситуации ничейный результат был бы позитивным для «Динамо» в Испании.

Не думаю, что «Барселону» стоит сравнивать с «Баварией». Конечно, «Бавария» сбалансирована во всех линиях, выглядит машиной. Но «Барселона», на мой взгляд, тоже прибавляет после нескольких неубедительных игр. Это показал и матч в Примере с «Валенсией». Потенциал хороший, который оставляет «Барселону» в числе фаворитов на чемпионство в Примере.

В сегодняшнем матче на «Камп Ноу» одного желания динамовцам будет недостаточно. Надо будет показать свой максимум во всех компонентах», — считает Буряк.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.