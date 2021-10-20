Лионель МЕССИ: «Мы смогли все изменить»

34-летний аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:2) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.

«Вперед!!! Сегодня было важно добиться победы в Лиге чемпионов, и мы смогли все изменить!», — написал Лионель после матча.

Месси вышел на поле в стартовом составе ПСЖ и отметился дублем, забив второй и третий мячи своей команды на 67-й и 74-й минутах.