РЕБРОВ: «Мой путь – всегда побеждать, а в Динамо делают ставку на таланты»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо».



«Барса» – это всегда «Барса». Я очень уважаю этот клуб, потому что у него есть школа, идентичность. Как у нас в «Динамо», где тоже заботятся о тренировках. Мирча Луческу делает хорошую работу, уважаю его, потому что он хочет побеждать. Я, как тренер, в первую очередь забочусь о победе.



Когда я закончил карьеру игрока, то хотел учиться у лучших тренеров и, например, пошел к Гвардиоле и Клоппу. Чтобы найти свой путь. Моя дорога – всегда побеждать. А в нынешнем «Динамо» идея заключается в том, чтобы делать ставку на талантливых игроков. Вы не можете пойти против перемен», – сказал Ребров.



Матч начнется в 19:45 по Киеву.

Читайте также: Сергей РЕБРОВ: «Футбол - это политика, а Динамо - это больше, чем клуб»