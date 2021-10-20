РЕБРОВ: «Мой путь – всегда побеждать, а в Динамо делают ставку на таланты»

Бывший тренер столичного клуба – о предстоящем матче «бело-синих» з «Барселоной»

  • 20.10.2021 12:22
  • 2613 просмотров
  • 2 комментария
РЕБРОВ: «Мой путь – всегда побеждать, а в Динамо делают ставку на таланты»
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов  «Барселона» – «Динамо».  
 
«Барса» – это всегда «Барса». Я очень уважаю этот клуб, потому что у него есть школа, идентичность. Как у нас в «Динамо», где тоже заботятся о тренировках. Мирча Луческу делает хорошую работу, уважаю его, потому что он хочет побеждать. Я, как тренер, в первую очередь забочусь о победе. 
 
Когда я закончил карьеру игрока, то хотел учиться у лучших тренеров и, например, пошел к Гвардиоле и Клоппу. Чтобы найти свой путь. Моя дорога – всегда побеждать. А в нынешнем «Динамо» идея заключается в том, чтобы делать ставку на талантливых игроков. Вы не можете пойти против перемен», – сказал Ребров.
 
Матч начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник — Diari Ara

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 20.10.2021 13:16
    +1
    Все по делу он сказал!! зачем ему дворовые игроки? С ними он ничего не выиграет...
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 20.10.2021 12:34
    -6
    Моя путь – всегда побеждать, потому мои дороги с динамо не пересекаются
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