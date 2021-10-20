Первая лига. Сенсационные поражения Металлиста и Альянса

Обзор 14-го тура Первой лиги

  • 20.10.2021 11:50
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Первая лига. Сенсационные поражения Металлиста и Альянса
© ФК Металист

Состоялись матчи 14-го тура Первой лиги Украины. Матчи получились достаточно голевыми. В каждой из семи сыгранных встреч было забито минимум два гола. Также в этом туре было показано две красных карточки и назначено три пенальти. Интересно, что все одиннадцатиметровые были поставлены в сенсационном матче между «Альянсом» и «Ужгородом».

«Оболонь» смогла реабилитироваться перед своими фанатами после разгромного поражения от «Горняка-Спорт» в прошлом туре. «Пивовары» в Киеве выиграли у «Кремня» со счетом 2:0 благодаря двум голам во второй половине встречи. Для команды из Кременчуга это второй матч подряд, в котором ей не удается забить. В предыдущем туре «Кремень» уступил «Металлисту» (0:4). В свою очередь, «Оболонь» комфортно с 24 баллами закрепилась на четвертой позиции.

«Нива» также со счетом 2:0 и с дублем Сергея Кисленко в первом тайме смогла победить на своем поле «ВПК-Агро». Эта виктория позволила тернопольской команде, набрав 19 очков, подняться на 6 место в турнирной таблице Первой лиги.

Также со счетом 2:0 выиграло «Прикарпатье». Единственное, иванофранковцы сумели взять три очки в выездной встрече. Оба гола «Прикарпатье» организовало в первом тайме. Команда из Ивано-Франковска уже три матча кряду не проигрывает и два поединка подряд не пропускает голы.

«Кривбасс» на своем поле выиграл у «Краматорска» со счетом 3:0. Все мячи были забиты во второй половине встречи, начиная с 69-й минуты. За криворожан точно пробили Клим Приходько, Дмитрий Семенов и Роман Дебелко, который с 5 голами в активе вклинился в гонку бомбардиров Первой лиги. Отметим, что краматорчане с 77-й минуты играли в меньшинстве после того, как «красный свет» от рефери увидел перед собой Павел Мягков. «Кривбасс» после этой победы с 28 очками вышел на второе место.

Интересно, что в этих четырех встречах голы забивались в одном из таймов каждой игры.

«Горняк-Спорт» и «Волынь» расписали мировую 1:1. На гол представителя «Волыни» Александра Климца хозяева поля ответили точным ударом Вадима Яворского. Кстати, коллектив из Горишних Плавней не проигрывает уже пять матчей подряд. Луцкая команда с учетом того, что она два матча пропускала, не может победить уже на протяжении месяца, а именно с 18 сентября. Также для подопечных Альберта Шахова это вторая подряд ничья 1:1.

Главные сенсации 14-го тура остались на закуску. В двух поединках допустили осечки и проиграли лидеры Первой лиги.

Сначала «Альянс» в Сумах неожиданно проиграл «Ужгороду», который явно набрал ход. В этой встрече было забито пять мячей, три из которых влетели в сетку с одиннадцатиметровой отметки. С 53-й минуты «Альянс» играл в меньшинстве после того, как красную карточку получил опытный Вячеслав Поднебенный, но к тому моменту закарпатцы уже вели в счете 2:1. В этой встрече за «Ужгород» дважды забил Виктор Ряшко, который реализовал два пенальти. Еще один мяч за «Ужгород» забил Виктор Хомченко. В составе «Альянса» голами отличились Богдан Шмыгельский с пенальти и Ярослав Сидоренко. «Ужгород» победил со счетом 3:2. Теперь команда из Закарпатья, хоть и идет на 16-м месте, все же, имея 9 очков в активе, сократила разрыв от зоны не вылета из Первой лиги. «Альянс» с 26 очками вернулся со второго места на третье.

Еще одна сенсация была зафиксирована в Волочиске. Там «Агробизнес» сенсационно победил «Металлист». Для харьковчан это было первое поражение в сезоне. Команда из Хмельницкой области выиграла у лидера Первой лиги со счетом 2:1. Все три гола были забиты в первом тайме до 24-й минуты. На гол Александра Мизюка хозяева поля ответили точными ударами Руслана Черненко и Игоря Бойчука. Коллектив из Волочиска с 12 очками идет на 13 месте в турнирной таблице Первой лиги. «Металлист» с 35 очками по-прежнему уверенно лидирует.

Матч «Олимпик» – «Полесье» был перенесен в связи со вспышкой коронавируса в житомирской команде.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 14-й тур

15 октября

«Оболонь» - «Кремень» - 2:0
Голы: Черний, 69, Мурза, 84.

«Нива» - «ВПК-Агро» - 2:0
Голы: Кисленко, 15, 31.

16 октября

«Подолье» - «Прикарпатье» - 0:2
Голы: Цюцюра, 16, Воробчак, 33.

«Кривбасс» - «Краматорск» - 3:0
Голы: Приходько, Семенов, 78, Дебелко, 90+1.

Удаление: Мягков, 77 («Краматорск»).

17 октября

«Горняк-Спорт» - «Волынь» - 1:1
Голы: Яворский, 77 – Климец, 42.

«Альянс» - «Ужгород» - 2:3
Голы: Шмыгельский, 28 (с пенальти), Сидоренко, 86 – Ряшко, 14, 66 (оба - с пенальти), Хомченко, 26.

Удаление: Поднебенный, 53 («Альянс»).

18 октября

«Агробизнес» - «Металлист» - 2:1
Голы: Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мизюк, 12.

«Олимпик» – «Полесье» – не состоялся

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

Источник — Sport.ua

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