Иван ГЕЦКО: «Без Степаненко некому было забирать мячи»

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» в Киеве был разгромлен «Реалом» (0:5).

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатления о вчерашнем противостоянии в столице Украины.

«После эффектной победы в последнем туре чемпионата УПЛ над «Зарей», создалось впечатление, что «Шахтер» набрал ход и может дать бой испанскому гранду. Но, по видимому, это просто «Заря» - никакая.

«Горняки» в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность в поединках, где соперники хорошо изучили их игру. Так было недавно в матче с «Шерифом», повторилось все и с «Реалом». Хуже всего, что подопечным Роберто Де Дзерби не хватает потенциала, чтобы переломить ход, неудачно складывающихся для них поединков.

Вполне возможно, что если бы в старте был Тарас Степаненко, то все сложилось бы по другому. Как и следовало ожидать, без него в «Шахтере» некому было отбирать мячи. Поймавшие кураж мадридцы несколько реабилитировались за неудачи в последних матчах с «горняками». Остались ли шансы у «Шахтера» пробиться в следующий раунд? Они ничтожно малы», - сказал Гецко.

Напомним, что после трех туров «Шахтер» занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.