Иван ГЕЦКО: «Без Степаненко некому было забирать мячи»

Специалист – о разгромном поражении «Шахтера»

  • 20.10.2021 11:59
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  • 1 комментарий
Иван ГЕЦКО: «Без Степаненко некому было забирать мячи»
© ФК Шахтер Донецк

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» в Киеве был разгромлен «Реалом» (0:5).

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатления о вчерашнем противостоянии в столице Украины.

«После эффектной победы в последнем туре чемпионата УПЛ над «Зарей», создалось впечатление, что «Шахтер» набрал ход и может дать бой испанскому гранду. Но, по видимому, это просто «Заря» - никакая.

«Горняки» в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность в поединках, где соперники хорошо изучили их игру. Так было недавно в матче с «Шерифом», повторилось все и с «Реалом». Хуже всего, что подопечным Роберто Де Дзерби не хватает потенциала, чтобы переломить ход, неудачно складывающихся для них поединков.

Вполне возможно, что если бы в старте был Тарас Степаненко, то все сложилось бы по другому. Как и следовало ожидать, без него в «Шахтере» некому было отбирать мячи. Поймавшие кураж мадридцы несколько реабилитировались за неудачи в последних матчах с «горняками». Остались ли шансы у «Шахтера» пробиться в следующий раунд? Они ничтожно малы», - сказал Гецко.

Напомним, что после трех туров «Шахтер» занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexis Sanchez
    online
    Alexis Sanchez, 20.10.2021 12:59
    0
    Забыли спросить мнение эксперта Гецко. Пусть лучше смотрит, чтобы Динамо сегодня не проиграло Барселоне в 5 мячей
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