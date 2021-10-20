ЦСКА София – Заря. Букмекеры назвали фаворита

В четверг, 21 октября, луганская «Заря» сыграет выездной матч третьего тура группового раунда Лиги конференций против софийского ЦСКА.



Букмекеры не выделяют явного фаворита, но немного больше склоняются к победе болгарского клуба. На выигрыш команды Виктора Скрипник можно поставить с коэффициентом 3.25, на ничью - 3.25, поражение оценено в 2.3.



Предполагается, что матч будет низкой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.93. Основные тоталы – ТБ2.0 – 1.75, ТМ2.0 – 2.07.



Матч ЦСКА – «Заря» начнется в 22:00 по Киеву.