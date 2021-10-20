Сергей РЕБРОВ: «Лобановский просто жил ради победы»

Главный тренер эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился мнением о легендарном наставнике киевского «Динамо» Валерии Лобановском.

«Он был учителем. Да, это был человек из другой эпохи. Он всегда был серьезен, но точно знал, чего хочет. И он хотел победить. Работать с ним было гордостью. В футболе можно хорошо провести время, но, прежде всего, стоит вести речь о победе. И он вложил это в наши головы. Что нам нужно заботиться о себе вне поля, что нужно быть профессионалами. Это позволило нам многое узнать о фитнесе, а также о том, как понимать игру. Он хотел иметь умных игроков, которые понимали бы игру. Он просто жил ради победы», - сказал Ребров.

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