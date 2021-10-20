Диего СИМЕОНЕ: «Мы доставили Ливерпулю проблемы»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от английского «Ливерпуля» (2:3) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Они начали очень мощно и выжали из двух моментов два гола. Но после этого мы стали выигрывать единоборства, лучше располагаться на поле и доставили им проблемы. Мы заставили защищаться их так, как они редко делают в своих матчах.

Это был трудный матч против отличной команды. Они обычно забивают много голов в своих играх. Мы начали не так, как хотели, но после того, как они забили свой второй гол, дела у нас пошли лучше, у нас было достаточно возможностей, чтобы выйти вперед. У нас был лучший шанс во втором тайме, но их кипер сделал отличный сейв», - сказал Симеоне.