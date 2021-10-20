Юрген КЛОПП: «Три очка в таких играх на вес золота»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над испанским «Атлетико» (3:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Такие трудные матчи очень важны. Как выигрывает команда в таких встречах, меня волнует меньше всего. Главное, что три очка в таких играх на вес золота.

Это был трудный матч. Все как мы ожидали. Мы неожиданно здорово начали эту игру, хорошо играли, забили два потрясающих гола. Вторая половина тоже нам удалась. Мы показали солидный уровень в этой непростой встрече», - сказал Клопп.