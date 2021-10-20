Чемпионка US Open стала лицом модного дома Dior

18-летняя британка Эмма Радукану стала лицом модного дома Dior.

Чемпионка US Open будет участвовать в продвижении новой женской коллекции, а также коллекции средств для макияжа и ухода за кожей. Ранее британка стала лицом украшений Tiffany.

Отметим, что после выигрыша US Open Радукану сыграла один матч, который проиграла.