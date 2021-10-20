Чемпионка US Open стала лицом модного дома Dior

Эмме Радукану пока что не до тенниса

  • 20.10.2021 10:18
  • 315 просмотров
  • 1 комментарий
Чемпионка US Open стала лицом модного дома Dior
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

18-летняя британка Эмма Радукану стала лицом модного дома Dior. 

Чемпионка US Open будет участвовать в продвижении новой женской коллекции, а также коллекции средств для макияжа и ухода за кожей. Ранее британка стала лицом украшений Tiffany.

Отметим, что после выигрыша US Open Радукану сыграла один матч, который проиграла.

Источник — Vogue

(2 голоса)

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Комментарии
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    vital
    vital, 20.10.2021 10:26
    0
    Невже черговий каліф на годину? Як вона переживе цей період приходу всеосяжної слави і дощ із грошей? П.с. Після Осаки пішла якась хвиля успішних дівчат тенісисток, які народилися після змішування націй.
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