Индиан-Уэллс. Чемпионка US Open вылетела в первом матче

Сегодня ночью на престижном турнире WTA в Индиан-Уэллсе состоялась громкая сенсация: уже в первом матче борьбу на турнире прекратила свежеиспеченная чемпионка US Open Эмма Радукану.
Британка в двух сетах проиграла 100-й ракетке мира, Александре Саснович из Беларуси. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
2-й раунд
Эмма Радукану (Великобритания, 17) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 4:6
Обзор матча:
Также сегодня ночью Марта Костюк проиграла Симоне Халеп.
Источник — Sport.ua
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Та і Радукану, якщо бути точним, програла в другому раунді турніру а не в першому - перший вона пропускала.
п.с. Я рада за Сасновіч, вона серед білорусок мені найсимпатичніша і з власною позицією, на відміну від деяких бацьок. Їй в матчі довелося боротися не тільки з суперницею, а й з публікою. Та й коментатори відверто вболівали за Радукану.
п.п.с. Стосовно Іги, то вона одна цього року показала найстабільніші результати на Великих шоломах, та й виграла два не найменші турніри.
Если Шериф выиграл у Мадрида, это ж не значит, что команда теперь будет ежегодно играть в группе и периодически творить чудеса.
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