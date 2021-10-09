Индиан-Уэллс. Чемпионка US Open вылетела в первом матче

Эмма Радукану прекратила борьбу на турнире

  • 09.10.2021 10:22
  • 6040 просмотров
  • 11 комментариев
Индиан-Уэллс. Чемпионка US Open вылетела в первом матче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Саснович

Сегодня ночью на престижном турнире WTA в Индиан-Уэллсе состоялась громкая сенсация: уже в первом матче борьбу на турнире прекратила свежеиспеченная чемпионка US Open Эмма Радукану.

Британка в двух сетах проиграла 100-й ракетке мира, Александре Саснович из Беларуси. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

2-й раунд

Эмма Радукану (Великобритания, 17) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 4:6

Обзор матча:

Также сегодня ночью Марта Костюк проиграла Симоне Халеп.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vvv2008g
    online
    vvv2008g, 09.10.2021 22:54
    0
    Саснович сыграла поумней нашей Элины
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    donPedro
    online
    donPedro, 09.10.2021 18:46 (изменен)
    +1
    а Лейла Фернандес виграла свій матч. Теж вроді "вискочка"?
    Та і Радукану, якщо бути точним, програла в другому раунді турніру а не в першому - перший вона пропускала.
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    olya403
    online
    olya403, 09.10.2021 13:30
    +4
    як кажуть, найстабільнішою в жіночому турі є нестабільність))
    п.с. Я рада за Сасновіч, вона серед білорусок мені найсимпатичніша і з власною позицією, на відміну від деяких бацьок. Їй в матчі довелося боротися не тільки з суперницею, а й з публікою. Та й коментатори відверто вболівали за Радукану.
    п.п.с. Стосовно Іги, то вона одна цього року показала найстабільніші результати на Великих шоломах, та й виграла два не найменші турніри.
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 09.10.2021 13:16
    +5
    Казка закінчилася, почалися суворі будні дорослого тенісу. Трохи підзадовбали, чесно кажучи, отакі молоді вискочки, каліфи на годину. Стабільності жіночому тенісу не вистачає катастрофічно.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 09.10.2021 13:08
    +2
    LeonidasB, 09.10.2021 12:43
    Зачем кусать сразу, всё же на Эмму свалилось всё и сразу, плюс выключилась на месяц с игрового ритма, да Александра отличный матч выдала. Посмотрим с течением времени как Эмма себя проявит, потенциал есть же.
    Потенциал у всех есть, неясно, почему после одного турнира все начинают выдавать авансы спортсмену-вспышке. Я думаю, и Крейчикова "факир на час".
    Если Шериф выиграл у Мадрида, это ж не значит, что команда теперь будет ежегодно играть в группе и периодически творить чудеса.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 09.10.2021 13:05
    -1
    Александр Петухов, 09.10.2021 12:42
    Ну полячка в рейтингу непогано себе почуває, навіщо пронеї так.
    Кенина тоже в рейтинге высоко, Андрееску, а разве это показатель. Новых квитовых и кербер пока нет. Вот Мугуруса - это уровень, не всегда хватает хладнокровия, но если добавит - не удивлюсь ее 1 месту.
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    LeonidasB
    online
    LeonidasB, 09.10.2021 12:43
    +3
    Зачем кусать сразу, всё же на Эмму свалилось всё и сразу, плюс выключилась на месяц с игрового ритма, да Александра отличный матч выдала. Посмотрим с течением времени как Эмма себя проявит, потенциал есть же.
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    Александр Петухов
    online
    Александр Петухов, 09.10.2021 12:42
    +5
    Stelios Komnin, 09.10.2021 12:06
    И это не случайность, а закономерный результат. Но сколько тут комментаторов уже пророчили славу Хингис ей."Новая звезда Андрееску, Кенина, Анисимова, Остапенко, полячка..."
    Ну полячка в рейтингу непогано себе почуває, навіщо пронеї так.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 09.10.2021 12:06
    +2
    И это не случайность, а закономерный результат. Но сколько тут комментаторов уже пророчили славу Хингис ей."Новая звезда Андрееску, Кенина, Анисимова, Остапенко, полячка..."
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    Ekvato
    Ekvato, 09.10.2021 11:21
    +2
    Та ти що!!! Як несподівано...
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    sarra2008
    online
    sarra2008, 09.10.2021 11:07
    +3
    В останні роки жіночі голоси перетворюються на якусь мильну бульбашку з чемпіонками одноденками
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