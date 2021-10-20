Артем ФРАНКОВ: «Откуда взялись эти 4-4-2 у Шахтера? В чем их смысл?»

Главный редактор журнала «Футбол» – о поражении от «Реала»

  • 20.10.2021 09:56
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Артем ФРАНКОВ: «Откуда взялись эти 4-4-2 у Шахтера? В чем их смысл?»
© ФК Шахтер Донецк

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал разгромное поражение «Шахтера» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Реала» (0:5).
 
«Жуть! Из ничего и ни о чем. Точнее, из разряда – можно ни разу не попасть в створ, можно ни разу не ударить по воротам вообще – но счёт 0:1.
 
Закон сохранения фарта… Хотя этот гол выглядит похуже и подурнее, чем мудриковский против «Монако».
 
В целом вынужден выказать недоумение по игре «Шахтера» и вижу это следствием странной тактики, избранной Де Дзерби. Откуда взялись эти 4-4-2? В чем их смысл? Зачем сдан центр, в угоду каким соображениям и дивидендам?!
 
А вот настолько разваливаться совсем не обязательно – особенно после трепа о железных яйцах. В этой игре – в лучшем случае, медные», – написал Франков в своем телеграм-канале.

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