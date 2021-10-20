Симоне ИНДЗАГИ: «В Шерифе собрался отличный состав»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над молдавским «Шерифом» (3:1) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. «Шериф» добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими. Матч выдался сложным, но создали мы действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько помимо этого промахивались...

Многое еще нам предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады «Шерифа», в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно», - сказал Индзаги.