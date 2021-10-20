Симоне ИНДЗАГИ: «В Шерифе собрался отличный состав»

Наставник «Интера» – о победе над чемпионом Молдовы

  • 20.10.2021 09:48
  • 558 просмотров
  • 1 комментарий
Симоне ИНДЗАГИ: «В Шерифе собрался отличный состав»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над молдавским «Шерифом» (3:1) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. «Шериф» добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими. Матч выдался сложным, но создали мы действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько помимо этого промахивались...

Многое еще нам предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады «Шерифа», в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно», - сказал Индзаги.

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    GELO88
    online
    GELO88, 20.10.2021 10:24
    +1
    вот это оценка специалиста, спасибо Симоне, а то занимаются пустой болтавньой
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