Винисиус ЖУНИОР: «Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал разгромную победу над донецким «Шахтером» (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением - для меня в этом нет ничего необычного. Важно, что тренер мне доверяет. Его поддержка тоже очень важна.

Мне всего лишь 21. У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком. Я усиленно над этим работаю. Даже если что-то сразу не получается, потом это приходит. Я забил семь голов в этом сезоне - больше, чем в предыдущем, и это очень важно для меня.

Я всегда пробую такие финты, и обычно они у меня получаются. Но проделать такое в большом матче бывает очень непросто», - сказал Винисиус.