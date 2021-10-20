Винисиус ЖУНИОР: «Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением»

Форвард «Реала» – о победе над «Шахтером»

  • 20.10.2021 09:28
  • 187 просмотров
  • 2 комментария
Винисиус ЖУНИОР: «Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал разгромную победу над донецким «Шахтером» (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением - для меня в этом нет ничего необычного. Важно, что тренер мне доверяет. Его поддержка тоже очень важна.

Мне всего лишь 21. У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком. Я усиленно над этим работаю. Даже если что-то сразу не получается, потом это приходит. Я забил семь голов в этом сезоне - больше, чем в предыдущем, и это очень важно для меня.

Я всегда пробую такие финты, и обычно они у меня получаются. Но проделать такое в большом матче бывает очень непросто», - сказал Винисиус.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 20.10.2021 09:49
    0
    Александр Пересадько, 20.10.2021 09:33
    Тут и давления не было.Поиздевались над второсортными бабуинами
    Они же против дынама не играли, причем тут второсортные бабуины
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
    Александр Пересадько, 20.10.2021 09:33
    0
    Тут и давления не было.Поиздевались над второсортными бабуинами
    Ссылка
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