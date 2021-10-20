Вратарь Брюгге: «Мы впервые противостояли такому классному сопернику»

Симон Миньоле – о разгромном поражении от «Манчестер Сити»

  • 20.10.2021 08:13
  • 321 просмотр
  • 0 комментариев
Вратарь Брюгге: «Мы впервые противостояли такому классному сопернику»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Миньоле

Вратарь бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (1:5) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Каждый проведенный матч - это урок. Конечно, проиграть 1:5 - не то же самое, что проиграть 0:3. Но наша команда впервые сражалась с клубом такого ранга. У «Сити» превосходные мастера на всех позициях. Опасность исходила повсюду. Мы впервые противостояли такому классному сопернику», - сказал Миньоле.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности