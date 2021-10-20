Вратарь Брюгге: «Мы впервые противостояли такому классному сопернику»

Вратарь бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (1:5) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Каждый проведенный матч - это урок. Конечно, проиграть 1:5 - не то же самое, что проиграть 0:3. Но наша команда впервые сражалась с клубом такого ранга. У «Сити» превосходные мастера на всех позициях. Опасность исходила повсюду. Мы впервые противостояли такому классному сопернику», - сказал Миньоле.