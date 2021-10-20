Манор СОЛОМОН: «Это не лучший мой матч. 0:5 – не то, чего мы хотели»

Полузащитник «Шахтера» рассказал о причинах поражения от «Реала» в ЛЧ

  • 20.10.2021 03:45
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Манор СОЛОМОН: «Это не лучший мой матч. 0:5 – не то, чего мы хотели»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о причинах поражения от «Реала» (0:5) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

– Почему все закончилось таким результатом?

– Не думаю, что все было так плохо. Мы должны пересмотреть игру и проанализировать, что сделали не так. У меня нет объяснения такому счету, мы не хотели такого исхода. 0:5 – не то, чего мы хотели, мы хотели победить. Нужно все проанализировать и идти дальше.

– Что скажешь о своей игре, ведь после первого тайма вас с Тете заменили?

– Это не лучший мой матч. Замена – решение тренера, мы должны его принимать. Хотим постоянно играть и побеждать, но есть решения тренера.

– Перед матчем Давид Алаба говорил, что «Реал» знал о том, как «Шахтер» действует с мячом, медленно контролируя его и не играя вперед.

– Они знали, как играть против нас, что и показали на поле. «Реал» – лучшая команда в мире с квалифицированными футболистами. Мы хотели контролировать и вести игру. Нужно пересмотреть и проанализировать ошибки, а уже через две недели снова противостоять «Реалу».

– В чем главная причина такого результата? Все из-за разницы в квалификации игроков или просто был не ваш день?

– Считаю, был не наш день, а у «Реала», наоборот, все хорошо складывалось. В прошлом году мы хорошо сыграли с ними и выиграли, в этот раз так не удалось, мы провели плохой матч. Зафиксируем для себя эту игру и пойдем дальше. Ожидают очень тяжелые матчи в Лиге чемпионов. Через две недели состоится ответный матч, и мы будем готовиться, чтобы изменить ситуацию.

Источник — Sport.ua

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