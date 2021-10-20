Карим БЕНЗЕМА: «5:0? Матч с Шахтером не был легкой прогулкой для Реала»

Форвард оценил крупную победу в Лиге чемпионов

  • 20.10.2021 00:29
  • 639 просмотров
  • 1 комментарий
Карим БЕНЗЕМА: «5:0? Матч с Шахтером не был легкой прогулкой для Реала»
© shakhtar.com

Форвард «Реала» Карим Бензема, который забил гол и сделал результативную передачу, оценил победу над «Шахтером» 5:0 в матче Лиги чемпионов.

«Очень важный матч, важная победа. И считаю, что провели очень хороший матч. Удалось контролировать игру, хотя знали, что «Шахтер» является хорошей командой и отлично действует на контратаках».

«Нет, это не была легкая прогулка, потому что у «Шахтера» есть качественные футболисты. Золотой мяч? Не знаю, но начинаю задумываться об этом», - сказал Бензема.

Источник — MEGOGO

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Davidson
    online
    Davidson, 20.10.2021 00:56
    +3
    Реал унизил Шахтер
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