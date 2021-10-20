Карим БЕНЗЕМА: «5:0? Матч с Шахтером не был легкой прогулкой для Реала»

Форвард «Реала» Карим Бензема, который забил гол и сделал результативную передачу, оценил победу над «Шахтером» 5:0 в матче Лиги чемпионов.

«Очень важный матч, важная победа. И считаю, что провели очень хороший матч. Удалось контролировать игру, хотя знали, что «Шахтер» является хорошей командой и отлично действует на контратаках».

«Нет, это не была легкая прогулка, потому что у «Шахтера» есть качественные футболисты. Золотой мяч? Не знаю, но начинаю задумываться об этом», - сказал Бензема.