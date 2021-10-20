Манор СОЛОМОН: «Не могу объяснить, что случилось. Плохой день Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал поражение 0:5 в матче Лиги чемпионов против «Реала».
«Не знаю, почему все так плохо сложилось. Нужно проанализировать. Не могу пояснить, что случись. 0:5 - не хотели такого счета, хотели победить. Нужно сделать анализ и идти вперед. Не лучший мой матч, и тренер меня поменял - это его решение».
«Реал» показал, что хорошо знает, как с нами играть. Думаю, это был плохой день «Шахтера» и хороший - для «Реала».
«Исправим ошибки и сыграем с ними в следующем туре», - сказал Соломон.
Источник — MEGOGO
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Чувак реально считает, что всё зависит только от их желания?
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