Манор СОЛОМОН: «Не могу объяснить, что случилось. Плохой день Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал поражение 0:5 в матче Лиги чемпионов против «Реала».

«Не знаю, почему все так плохо сложилось. Нужно проанализировать. Не могу пояснить, что случись. 0:5 - не хотели такого счета, хотели победить. Нужно сделать анализ и идти вперед. Не лучший мой матч, и тренер меня поменял - это его решение».

«Реал» показал, что хорошо знает, как с нами играть. Думаю, это был плохой день «Шахтера» и хороший - для «Реала».

«Исправим ошибки и сыграем с ними в следующем туре», - сказал Соломон.