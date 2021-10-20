Манор СОЛОМОН: «Не могу объяснить, что случилось. Плохой день Шахтера»

Хавбек оценил крупное поражение в Лиге чемпионов

  • 20.10.2021 00:16
  • 1048 просмотров
  • 7 комментариев
Манор СОЛОМОН: «Не могу объяснить, что случилось. Плохой день Шахтера»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал поражение 0:5 в матче Лиги чемпионов против «Реала».

«Не знаю, почему все так плохо сложилось. Нужно проанализировать. Не могу пояснить, что случись. 0:5 - не хотели такого счета, хотели победить. Нужно сделать анализ и идти вперед. Не лучший мой матч, и тренер меня поменял - это его решение».

«Реал» показал, что хорошо знает, как с нами играть. Думаю, это был плохой день «Шахтера» и хороший - для «Реала».

«Исправим ошибки и сыграем с ними в следующем туре», - сказал Соломон.

Источник — MEGOGO

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    roman_kros
    online
    roman_kros, 20.10.2021 00:26
    +6
    Хм, може "ті дні"? Чому ж ви тоді не в жіночій ЛЧ граєте?
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    zzg77
    online
    zzg77, 20.10.2021 00:25
    +3
    А до победы было рукой подать!!! Или ногой???
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 20.10.2021 00:46
    +2
    Не знаешь ? Так посмотри прошлогодние матчи с Боруссией.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
    Yura Юрий, 20.10.2021 00:43
    +2
    New Zealander, 20.10.2021 00:42
    Кто его знает как бы сложилась игра эсли бы не автогол Кривцова.
    было бы 0-4 в лудшем случае
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 20.10.2021 00:43
    +2
    Не могу пояснить, что случись. 0:5 - не хотели такого счета, хотели победить.
    ---------------
    Чувак реально считает, что всё зависит только от их желания?
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    серж жорж
    online
    серж жорж, 20.10.2021 00:55
    +1
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 20.10.2021 00:42
    -2
    zzg77, 20.10.2021 00:25
    А до победы было рукой подать!!! Или ногой???
    Кто его знает как бы сложилась игра эсли бы не автогол Кривцова.
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