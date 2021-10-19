ВИДЕО. Катастрофа в защите. Винисиус Жуниор разорвал Шахтер во 2-м тайме

Бразильский легионер «галактикос» забил два гола и отдал ассист за «Реал»

  • 19.10.2021 23:32
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ВИДЕО. Катастрофа в защите. Винисиус Жуниор разорвал Шахтер во 2-м тайме
© MEGOGO

19 октября в Киеве проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Реал».

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор и его партнеры разорвали «Шахтер» во 2-м тайме, используя ошибки «горняков» в обороне. Бразильский легионер «галактикос» забил два гола и отдал голевую передачу на Родриго.

ГОЛ! 0:2. Винисиус Жуниор, 51 мин.

ГОЛ! 0:3. Винисиус Жуниор, 56 мин.

ГОЛ! 0:4. Родриго, 65 мин.

Источник — Sport.ua

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