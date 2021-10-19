ВИДЕО. Катастрофа в защите. Винисиус Жуниор разорвал Шахтер во 2-м тайме

19 октября в Киеве проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Реал».

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор и его партнеры разорвали «Шахтер» во 2-м тайме, используя ошибки «горняков» в обороне. Бразильский легионер «галактикос» забил два гола и отдал голевую передачу на Родриго.

ГОЛ! 0:2. Винисиус Жуниор, 51 мин.

ГОЛ! 0:3. Винисиус Жуниор, 56 мин.

ГОЛ! 0:4. Родриго, 65 мин.