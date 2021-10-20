Пресс-конференция Де Дзерби после игры против Реала. Смотреть онлайн. LIVE

20 октября в 00:30 главный тренер «Шахтера» ответит на вопросы журналистов

  • 20.10.2021 00:30
  • 2150 просмотров
  • 10 комментариев
Пресс-конференция Де Дзерби после игры против Реала. Смотреть онлайн. LIVE
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

20 октября в 00:30 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Коуч ответит на вопросы журналистов после встречи в Киеве с «Реалом» (0:5) в 3-м туре Лиги чемпионов.

Также поделится секретом успеха наставник «галактикос» Карло Анчелотти.

Пресс-конференция Де Дзерби после игры против Реала. Смотреть онлайн. LIVE

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Archie FireLion
    online
    Archie FireLion, 20.10.2021 00:39
    +6
    Де Дзерби на выход! По сравнению с ним даже Каштру неплох.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.10.2021 00:36
    +5
    Шо тут скажешь? Обосрамс вышел
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 20.10.2021 00:50
    +4
    Fragma1, 20.10.2021 00:44
    Почему не играл Степаненко? Каждая игра без него это провал!? Вот адекватный вопрос!
    Потому что не тянет уже играть вме игры, особенно когда только он в центре на оборону играет. А бразил, как курей гоняют
    Ссылка
    Гоша Печерский
    Гоша Печерский, 20.10.2021 00:40
    +4
    Отсасуновік вийшов.
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 20.10.2021 00:48
    +3
    Сасуоло так сасуоло Тренер топ.
    Ссылка
    Fragma1
    online
    Fragma1, 20.10.2021 00:44 (изменен)
    +3
    Почему не играл Степаненко? Каждая игра без него это провал!? Вот адекватный вопрос!
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 20.10.2021 00:49
    +2
    Аферист макаронный. Подсунули брата арахрамии.А где настоящий де зебра? На дне какого-то котлована где-то на территории недореспублик?
    Ссылка
    konstantinpraha
    online
    konstantinpraha, 20.10.2021 01:10
    0
    Да чо там тренер... Команды нет. Тайсон был лидером последнее время. Щас кто поведет других за собой? Трубин, эх... У Ризныка из ВП ты должен быть дублером. Бразилам ваще насрать, они бабло моют. Марлос... Ну для Чукра - Рыкун, для ЛЧ - .... Ринат, ты где-то что-то пропустил! Пора семьи этих беспечных брать в заложники, тогда все будет збц!
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
    Pavel Yakimovich, 20.10.2021 01:03
    0
    "в мой последний сезон в шахтере - мы будем играть по другому"...
    откуда столько уверенности, что текущий и последний сезон - это разные сезоны? О_О
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    IgorUA
    IgorUA, 20.10.2021 00:57 (изменен)
    0
    что он там про менталитет рассказывал молодец полосатый убедил, команда огонь сегодня все в себя поверили, но забыли с кем играют
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