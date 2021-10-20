20 октября в 00:30 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
Коуч ответит на вопросы журналистов после встречи в Киеве с «Реалом» (0:5) в 3-м туре Лиги чемпионов.
Также поделится секретом успеха наставник «галактикос» Карло Анчелотти.
Пресс-конференция Де Дзерби после игры против Реала. Смотреть онлайн. LIVE
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
откуда столько уверенности, что текущий и последний сезон - это разные сезоны? О_О
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.