Бешикташ
1 : 4
Спортинг Л
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бешикташ – Спортинг – 1:4. Не засчитали гол Тейшейры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 23:17
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Бешикташ – Спортинг – 1:4. Не засчитали гол Тейшейры. Видео голов и обзор
© ФК Бешикташ. Алекс Тейшейра

19 октября в группе C состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов. Португальский «Спортинг» на выезде нанес турецкому «Бешикташу» разгромное поражение (4:1). Это первые очки для команды из Лиссабона в турнире.

В конце первого тайма Алекс Тейшейра, экс-игрок «Шахтера», отправил мяч в сетку, однако судьи не засчитали гол из-за офсайда.

Лига чемпионов

Группа C. 3-й тур

Бешикташ (Турция)  Спортинг (Португалия)  1:4

Голы: Ларин, 24 – Коатес, 15, 27, Сарабия, 44, Паулиньо, 89.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Л).
44' ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Сарабия (Спортинг Л).
27' ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Коатес (Спортинг Л).
24' ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Бешикташ).
15' ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Коатес (Спортинг Л).

Источник — Sport.ua

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