Бешикташ – Спортинг – 1:4. Не засчитали гол Тейшейры. Видео голов и обзор

19 октября в группе C состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов. Португальский «Спортинг» на выезде нанес турецкому «Бешикташу» разгромное поражение (4:1). Это первые очки для команды из Лиссабона в турнире.

В конце первого тайма Алекс Тейшейра, экс-игрок «Шахтера», отправил мяч в сетку, однако судьи не засчитали гол из-за офсайда.

Лига чемпионов

Группа C. 3-й тур

Бешикташ (Турция) – Спортинг (Португалия) – 1:4

Голы: Ларин, 24 – Коатес, 15, 27, Сарабия, 44, Паулиньо, 89.