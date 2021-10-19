Бешикташ – Спортинг – 1:4. Не засчитали гол Тейшейры. Видео голов и обзор

19 октября в группе C состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов. Португальский «Спортинг» на выезде нанес турецкому «Бешикташу» разгромное поражение (4:1). Это первые очки для команды из Лиссабона в турнире.
В конце первого тайма Алекс Тейшейра, экс-игрок «Шахтера», отправил мяч в сетку, однако судьи не засчитали гол из-за офсайда.
Лига чемпионов
Группа C. 3-й тур
Бешикташ (Турция) – Спортинг (Португалия) – 1:4
Голы: Ларин, 24 – Коатес, 15, 27, Сарабия, 44, Паулиньо, 89.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Л).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Сарабия (Спортинг Л).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Коатес (Спортинг Л).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Бешикташ).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Коатес (Спортинг Л).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.