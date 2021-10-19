Бешикташ
1 : 4
Спортинг Л
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не засчитали гол Алекса Тейшейры. Спортинг разгромил Бешикташ на выезде

19 октября в Турции состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 21:41
  • 1409 просмотров
  • 1 комментарий
Не засчитали гол Алекса Тейшейры. Спортинг разгромил Бешикташ на выезде
© ФК Бешикташ. Алекс Тейшейра

19 октября в группе C состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Португальский «Спортинг» на выезде нанес турецкому «Бешикташу» разгромное поражение (4:1). Это первые очки для команды из Лиссабона в турнире.

В конце первого тайма Алекс Тейшейра, экс-игрок «Шахтера», отправил мяч в сетку, однако судьи не засчитали гол из-за офсайда.

Лидеры группы, «Аякс» и «Боруссия» Д (по 6 очков), сыграют между собой вечером 19 октября, в 22:00.

Лига чемпионов

Группа C. 3-й тур

Бешикташ (Турция)  Спортинг (Португалия)  1:4

Голы: Ларин, 24 – Коатес, 15, 27, Сарабия, 44, Паулиньо, 89.

Турнирные таблицы

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Батькович
    online
    Саша Батькович, 19.10.2021 21:51
    0
    Алекс тайшейра лутший
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