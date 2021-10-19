Определилась следующая соперница Цуренко на Кубке Кремля

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая уверенно вышла в 1/8 финала Кубка Кремля, узнала свою следующую соперницу на турнире.
Цуренко сыграет против представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой, которая в первом круге разобралась с Еленой Рыбакиной.
Ранее турнир покинула Даяна Ястремская, но борьбу продолжает Ангелина Калинина. Она сыграет против Екатерины Александровой.
Источник — Sport.ua
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