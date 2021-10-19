Шахтер рассказал подробности травмы основного защитника Матвиенко

Карло Николини считает, что Матвиенко скоро вернется в игру

  • 19.10.2021 22:13
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Шахтер рассказал подробности травмы основного защитника Матвиенко
© shakhtar.com

Карло Николини, помощник тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, рассказал о травме ведущего защитника Николая Матвиенко.

«У Матвиенко небольшая травма, которую он получил в матче с «Зарей». Николай уже два сезона играет без остановки, в том числе за сборную Украину. К сожалению, сборная сыграла на плохом поле во Львове, и это сказалось».

«Матвиенко еще несколько дней не будет тренироваться. Врачи сделают все, чтобы он поскорее вернулся в группу», - сказал Николини.

«Шахтер» в следующем матче УПЛ сыграет против «Ворсклы».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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