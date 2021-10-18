Шахтер перед матчем с Реалом остался без основного защитника

Николай Матвиенко получил повреждение

  • 18.10.2021 19:42
  • 3277 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер перед матчем с Реалом остался без основного защитника
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби на вопрос о том, почему ведущий защитник Николай Матвиенко не тренировался перед матчем с «Реалом», рассказал о травме игрока.

Информацию о характере повреждения и сроках восстановления тренер не назвал, но отметил, что во вторник Николай не сыграет.

Ранее «Шахтер» остался без основного форварда Лассины Траоре, который получил травму и выбыл до конца сезона.

Кроме того, Де Дзерби сказал, что форвард Дентиньо восстановился после травмы и завтра будет в заявке.

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 18.10.2021 19:57
    0
    Да что ж такое(((
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