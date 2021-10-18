Шахтер перед матчем с Реалом остался без основного защитника

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби на вопрос о том, почему ведущий защитник Николай Матвиенко не тренировался перед матчем с «Реалом», рассказал о травме игрока.

Информацию о характере повреждения и сроках восстановления тренер не назвал, но отметил, что во вторник Николай не сыграет.

Ранее «Шахтер» остался без основного форварда Лассины Траоре, который получил травму и выбыл до конца сезона.

Кроме того, Де Дзерби сказал, что форвард Дентиньо восстановился после травмы и завтра будет в заявке.