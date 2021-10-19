ВИДЕО. Роналду поможет. Сульшер пояснил, что планирует исправить в игре МЮ

Смотрите видео Sport.ua пресс-конференции Сульшера и Рэшфорда

  • 19.10.2021 20:23
  • 307 просмотров
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ВИДЕО. Роналду поможет. Сульшер пояснил, что планирует исправить в игре МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Одним из самых интересных матчей среды, 20 октября, в Лиге чемпионов будет противостояние в Манчестере – «Красные дьяволы» примут на своем поле «Аталанту» Руслана Малиновского.

Ситуация в группе F после двух туров довольно запутанная, поэтому турнирное значение этот матч будет иметь очень большое.

ВИДЕО Sport.ua: пресс-конференция Оле-Гуннара Сульшера и Маркуса Рэшфорда перед матчем ЛЧ

Источник — Sport.ua

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