ВИДЕО. Роналду поможет. Сульшер пояснил, что планирует исправить в игре МЮ

Одним из самых интересных матчей среды, 20 октября, в Лиге чемпионов будет противостояние в Манчестере – «Красные дьяволы» примут на своем поле «Аталанту» Руслана Малиновского.

Ситуация в группе F после двух туров довольно запутанная, поэтому турнирное значение этот матч будет иметь очень большое.

ВИДЕО Sport.ua: пресс-конференция Оле-Гуннара Сульшера и Маркуса Рэшфорда перед матчем ЛЧ