Тренер Шахтера U-19: «Фортуна была на нашей стороне»

Главный тренер «Шахтера» U19 Оскар Ратулутра – о победе в Юношеской лиге УЕФА над «Реалом» (3:2).

– Матч очень тяжелый. Первые минуты были за соперником, но потом нам удалось выравнять игру, а гол Глущенко вселил еще больше уверенности. Удалось одержать заслуженную победу за счет слаженных действий команды. На поле был один коллектив, все ребята боролись друг за друга.

– В первом тайме «Шахтер» реализовал все свои моменты. Результат обеспечила хорошая результативность?

– Однозначно. Реализация была на хорошем уровне. Ранее были игры, когда реализация подводила, хотя моментов было достаточно, сегодня же фортуна была на нашей стороне, и мы заслуженно выиграли.

– Особенно видно было желание ребят. Как удалось этого достичь?

– Накануне была неудачная игра в чемпионате, ведь парни находились в разном психологическом состоянии. Нужно было объединить коллектив и подготовить к сегодняшнему поединку. Видно, что ребята приняли эту идею и буквально бились друг за друга на футбольном поле.

– Насколько важно обыграть «Реал» ввиду стратегической борьбы?

– Победа очень важна для дальнейшего выхода из группы. Нам удалось достичь позитивного результата и остаться в гонке.

– Знали, что победа стала для «Шахтера» U19 первой в истории противостояний c «Реалом»?

– Это хорошо! Заслуга всего тренерского штаба, игроков, Академии. Очень приятно победить «Реал».