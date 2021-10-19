В среду, 20 октября «Манчестер Юнайтед» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Аталанту». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Манчестер Юнайтед» - «Аталанта». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После двух туров «Аталанта» лидирует в турнирной таблице группы F с 4 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» делит второе-третье место с 3 баллами.