Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Обстановка в команде не радостная»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признал, что обстановке в команде после поражения 2:4 от «Лестера» не очень хорошая:

«Конечно, обстановка в команде не радостная и не веселая. Мы сосредоточены и полны решимости. Четыре пропущенных гола открыли нам глаза.

С годами мы прогрессировали: третье место, второе, прогресс виден. В этом сезоне мы подписали игроков, которые повысили ожидания от нас. Мы в той же лодке, что и топ-клубы. Конечно, я под давлением».