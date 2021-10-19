Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Обстановка в команде не радостная»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о ситуации в команде

  • 19.10.2021 16:47
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Обстановка в команде не радостная»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признал, что обстановке в команде после поражения 2:4 от «Лестера» не очень хорошая:

«Конечно, обстановка в команде не радостная и не веселая. Мы сосредоточены и полны решимости. Четыре пропущенных гола открыли нам глаза.

С годами мы прогрессировали: третье место, второе, прогресс виден. В этом сезоне мы подписали игроков, которые повысили ожидания от нас. Мы в той же лодке, что и топ-клубы. Конечно, я под давлением».

Источник — Twitter

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