МАЙКОН: «В прошлом сезоне показали себя очень достойно с Реалом»

Полузащитник «Шахтера» Майкон накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против «Реала» вспомнил прошлогоднее противостояние с мадридским клубом:

«Если говорить глобально, я себя показал хорошо, как и вся команда. Добились хорошей победы благодаря хорошей командной игре. Помимо индивидуального, самое главное – как играет вся команда. Думаю, мы показали себя достойно в обоих матчах.

Второй матч с «Реалом» сложнее. Да, первый был непростым. К сожалению, мы тогда потеряли много футболистов из-за ковида. Понимали, что состав неполный. Но команда показала себя, на удивление, очень и очень достойно».

В прошлом сезоне «Шахтер» выиграл у «Реала» оба матча – 3:2 и 2:0.