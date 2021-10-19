Юрий ВИРТ: «Отработали за себя и за того парня»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в заключительном матче 11 тура УПЛ.

«Отмечу всю команду. В раздевалке говорят, что нужно немножко отдохнуть. Они заслужили на два выходных.

В матче с «Черноморцем» было очень много беговой работы. Они работали за себя и за того парня. Молодцы, я только могу всех поздравить», - сказал Вирт.