Юрий ВИРТ: «Отработали за себя и за того парня»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в заключительном матче 11 тура УПЛ.
«Отмечу всю команду. В раздевалке говорят, что нужно немножко отдохнуть. Они заслужили на два выходных.
В матче с «Черноморцем» было очень много беговой работы. Они работали за себя и за того парня. Молодцы, я только могу всех поздравить», - сказал Вирт.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.