Дарио СРНА: «Де Дзерби на одном уровне с Гвардиолой»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна накануне матча Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением по поводу главного тренера своей команды Роберто Де Дзерби:

«Я встречался с Де Дзерби в Италии, но пригласить его было совместным решением. Он был нашим первым, вторым и третьем кандидатом на эту должность.

Он хочет показывать красивый футбол, тики-таку, для этого у него есть бразильцы. Гвардиола – тренер для таких клубов, как «Сити», «Бавария» или «Барса», Де Дзерби подходит для клуба нашего калибра, но идея та же.

Он молодой, голодный и очень амбициозный. Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой по стилю и идеям об игре команды».