Дарио СРНА: «Де Дзерби на одном уровне с Гвардиолой»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна накануне матча Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением по поводу главного тренера своей команды Роберто Де Дзерби:
«Я встречался с Де Дзерби в Италии, но пригласить его было совместным решением. Он был нашим первым, вторым и третьем кандидатом на эту должность.
Он хочет показывать красивый футбол, тики-таку, для этого у него есть бразильцы. Гвардиола – тренер для таких клубов, как «Сити», «Бавария» или «Барса», Де Дзерби подходит для клуба нашего калибра, но идея та же.
Он молодой, голодный и очень амбициозный. Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой по стилю и идеям об игре команды».
Источник — AS
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Теперь настала очередь тренера быть самым крутым. Результат будет тот же.
Ну,а болелы кр.отовни чуть воспряли после нескольких внутренних удачных матчей.Еще недавно они же поливали ДеДзерби.
Чем выше они его вознесут сегодня,тем сильнее будет критика завтра...
Iнтересно чтож он такое употребляет что его сразу в космос уносит
А кр.отоболелы опускаются даже до слов "старый вонючий румын который тренирует мусосранск с кем на уровне" (expert)
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