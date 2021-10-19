Дарио СРНА: «Де Дзерби на одном уровне с Гвардиолой»

Спортдир «Шахтера» - о главном тренере команды

  • 19.10.2021 14:47
  • 1181 просмотр
  • 16 комментариев
Дарио СРНА: «Де Дзерби на одном уровне с Гвардиолой»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна накануне матча Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением по поводу главного тренера своей команды Роберто Де Дзерби:

«Я встречался с Де Дзерби в Италии, но пригласить его было совместным решением. Он был нашим первым, вторым и третьем кандидатом на эту должность.

Он хочет показывать красивый футбол, тики-таку, для этого у него есть бразильцы. Гвардиола – тренер для таких клубов, как «Сити», «Бавария» или «Барса», Де Дзерби подходит для клуба нашего калибра, но идея та же.

Он молодой, голодный и очень амбициозный. Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой по стилю и идеям об игре команды».

Источник — AS

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fender
    Fender, 19.10.2021 14:54
    +10
    хорватский олень опять нанюхался с утра?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 19.10.2021 14:57
    +9
    По брюкам и бороде да очень похожи
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 19.10.2021 14:52
    +6
    Ссылка
    ZaE
    online
    ZaE, 19.10.2021 15:06
    +5
    Тримай наркомана.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 19.10.2021 15:00
    +5
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
    Vlad Boych, 19.10.2021 15:35
    +3
    Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 19.10.2021 15:19
    +3
    И где же его титулы ЛЧ, чемпионатов если он круче? клоунада
    Ссылка
    ZaE
    online
    ZaE, 19.10.2021 15:06
    +3
    Face Control, 19.10.2021 14:51
    Более того, Роберто даже круче местами, великий тренер уже сейчас, а ведь сколько всего впереди.
    А спереду ти на колінах.
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    Fender
    Fender, 19.10.2021 15:21 (изменен)
    +2
    cooperchack, 19.10.2021 15:19
    И где же его титулы ЛЧ, чемпионатов если он круче? клоунада
    Понимаешь тут есть несколько ботов на зарплате сайта которые всегда хейтят как Динамо так и Шахтер - этот славарагулям, face_control и expert - это все один и тот же человек( олег тимофеюк он же евгений бойкенюк) сейчас создает видимость массовки чтобы его случайно не забыли вечером забрать со стадиона
    Ссылка
    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 19.10.2021 15:53
    +1
    Йожик Йожикович на подсосе у кр.отовни в прошлом году уже выдавал,что игрочеллы кр.оты самые крутые в мире.Таких нет ни у кого,даже у грандов.Чем это закончилось в прошлогодней ЛЧ - мы знаем
    Теперь настала очередь тренера быть самым крутым. Результат будет тот же.
    Ну,а болелы кр.отовни чуть воспряли после нескольких внутренних удачных матчей.Еще недавно они же поливали ДеДзерби.
    Чем выше они его вознесут сегодня,тем сильнее будет критика завтра...
    Ссылка
    narytnyk
    online
    narytnyk, 19.10.2021 15:40
    +1
    "Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой"
    Iнтересно чтож он такое употребляет что его сразу в космос уносит
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    jackie9
    online
    jackie9, 19.10.2021 16:02
    -1
    Гадко это читать смотря на эту самодовольную рожу на фото к статье
    Ссылка
    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 19.10.2021 15:56
    -1
    Кстати,цыгана они тоже считали лучшим, увековечили память о нем... А потом не захотели возвращать в клуб ...
    А кр.отоболелы опускаются даже до слов "старый вонючий румын который тренирует мусосранск с кем на уровне" (expert)
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 19.10.2021 15:17
    -5
    старый вонючий румын который тренирует мусосранск с кем на уровне
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 15:13
    -8
    непонятно с чего дырявые смеются, очень амбициозный тренер на самом деле. ДД может пойти ещё дальше чем Пеп, так как последний начинал тренировать с грандов и только их и тренировал, а ДД может подтвердить свой класс тренера на самых разных футбольных уровнях.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 14:51
    -10
    Более того, Роберто даже круче местами, великий тренер уже сейчас, а ведь сколько всего впереди.
    Ссылка
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