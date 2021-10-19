Во вторник, 19 октября, в 13:00 в третьем туре Юношеской лиги УЕФА донецкий «Шахтер» в Киеве на УТК имени Виктора Банникова принимает мадридский «Реал».

Обе команды выступают в группе D. «Шахтер» в первом туре в гостях нанес крупное поражение «Шерифу» со счетом 5:0, а затем дома уступил «Интеру» 0:1. Испанцы сперва сыграли вничью с итальянцами 1:1, после чего тоже с крупным счетом победили на своем поле команду из Молдовы – 4:1. Таким образом, на данный момент, в турнирной таблице «Реал» занимает первое место, имея 4 очка, а у «горняков» – 3 очка и 3 место.

Шахтер U-19 – Реал U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция