ТЕТЕ: «С Реалом играть не страшно, а интересно»

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Реала»:

«Страшно ли играть с «Реалом»? Нет, наоборот – очень интересно. Великие футболисты – это большие вызовы. Матч с «Реалом» – большая встреча, которую планируем достойно провести и достичь победы».

Поединок «Шахтер» - «Реал» пройдет сегодня, 19 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 22:00.