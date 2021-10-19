ТЕТЕ: «С Реалом играть не страшно, а интересно»

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Реала»:
«Страшно ли играть с «Реалом»? Нет, наоборот – очень интересно. Великие футболисты – это большие вызовы. Матч с «Реалом» – большая встреча, которую планируем достойно провести и достичь победы».
Поединок «Шахтер» - «Реал» пройдет сегодня, 19 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 22:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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