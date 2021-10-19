ТЕТЕ: «С Реалом играть не страшно, а интересно»

Хавбек «Шахтера» - о матче против «Реала»

  • 19.10.2021 14:24
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  • 1 комментарий
ТЕТЕ: «С Реалом играть не страшно, а интересно»
© ФК Шахтер Донецк. Тете

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Реала»:

«Страшно ли играть с «Реалом»? Нет, наоборот – очень интересно. Великие футболисты – это большие вызовы. Матч с «Реалом» – большая встреча, которую планируем достойно провести и достичь победы».

Поединок «Шахтер» - «Реал» пройдет сегодня, 19 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 22:00.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 14:34
    0
    Тете, пора снова начать себя показывать.
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