Наставник сборной Молдовы: «Шерифу надо забыть о победе над Реалом»

Главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между миланским «Интером» и тираспольским «Шерифом».

«Чтобы никого не обидеть, давайте я скажу, что в Милане будет ничья (с улыбкой). А вообще, я желаю «Шерифу» продолжать свой потрясающий путь, набирать очки, показывать яркую игру. Я хочу, чтобы получился красивый матч. «Шерифу» надо забыть о победе над «Реалом», сыграть сконцентрировано и продолжить свою сказку», - сказал Бордин.

Поединок «Интер» – «Шериф» состоится 19 октября, начало в 22:00 по Киеву.