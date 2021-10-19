Наставник сборной Молдовы: «Шерифу надо забыть о победе над Реалом»

Роберто Бордин – о предстоящем матче команды Юрия Вернидуба

  • 19.10.2021 13:19
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Наставник сборной Молдовы: «Шерифу надо забыть о победе над Реалом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между миланским «Интером» и тираспольским «Шерифом».

«Чтобы никого не обидеть, давайте я скажу, что в Милане будет ничья (с улыбкой). А вообще, я желаю «Шерифу» продолжать свой потрясающий путь, набирать очки, показывать яркую игру. Я хочу, чтобы получился красивый матч. «Шерифу» надо забыть о победе над «Реалом», сыграть сконцентрировано и продолжить свою сказку», - сказал Бордин.

Поединок «Интер» – «Шериф» состоится 19 октября, начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 19.10.2021 14:27
    0
    как такое возможно....забыть...от советчики...
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