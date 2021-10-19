Звездная украинская легкоатлетка будет ТВ-презентером матча Шахтер – Реал

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко будет ТВ-презентером матча Лиги чемпионов «Шахтер» - «Реал». Об этом сообщила сама спортсменка в своем Инстаграме:
Левченко будет работать в студии возле поля на MEGOGO. Начало предматчевой студии – сегодня, 19 октября, в 21:00.
Источник — Instagram
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