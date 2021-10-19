Богдан КОГУТ: «Пенальти? Мне повезло, просто угадал»

Голкипер «Вереса» – о победе над «Черноморцем»

  • 19.10.2021 12:58
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Богдан КОГУТ: «Пенальти? Мне повезло, просто угадал»
© ФК Верес. Богдан Когут

Вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Сегодня проявили все свои бойцовские качества. С двадцатой минуты играли в меньшинстве. Мы знали, что будет тяжело. «Черноморец» - хорошая команда, которая демонстрирует добротный футбол. А тут еще и удаление. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать результат. Были вынуждены сесть ниже. Вся команда прекрасно сыграла на оборону.

Пенальти - это лотерея. Сегодня больше повезло мне. Слава Богу. Конечно, мы отрабатываем пенальти. Но я не знал, куда бить игрок «Черноморца». Просто угадал», - сказал Когут.

Источник — ФК Верес

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