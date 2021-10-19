Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Наш проект только зарождается»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерюи в интервью испанским СМИ рассказал о том, чео ждет от двух матчей Лиги чемпионов против «Реала»:

«Всегда играем на победу. Расчеты для математиков. Буду рад, если будем играть со своей индивидуальностью, без страха. В составе «Реала» есть победители ЛЧ, в «Шахтере» таких нет. В «Реале» есть Анчелотти, в «Шахтере» – нет.

Мы хотим быть на первом плане, владеть мячом. Наш проект только зарождается. Рост происходит благодаря таким матчам».

Первый матч с «Реалом» «Шахтер» проведет сегодня, 19 октября в Киеве. Начало – в 22:00.