Кевин де БРЮЙНЕ: «Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».
«Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов, и мы хотим ее выиграть. Мы всегда стараемся сражаться. За последние шесть лет мы доходили до 1/8 финала, четвертьфинала или дальше. Мы всегда сражаемся, мы стараемся выиграть этот турнир», - сказал Де Брюйне.
Матч «Брюгге» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 19:45 по Киеву.
Источник — УЕФА
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