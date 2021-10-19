Кевин де БРЮЙНЕ: «Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов»

Хавбек «Манчестер Сити» – о главной цели на сезон

  • 19.10.2021 12:36
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Кевин де БРЮЙНЕ: «Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов, и мы хотим ее выиграть. Мы всегда стараемся сражаться. За последние шесть лет мы доходили до 1/8 финала, четвертьфинала или дальше. Мы всегда сражаемся, мы стараемся выиграть этот турнир», - сказал Де Брюйне.

Матч «Брюгге» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 19:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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