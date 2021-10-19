Кевин де БРЮЙНЕ: «Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов, и мы хотим ее выиграть. Мы всегда стараемся сражаться. За последние шесть лет мы доходили до 1/8 финала, четвертьфинала или дальше. Мы всегда сражаемся, мы стараемся выиграть этот турнир», - сказал Де Брюйне.

Матч «Брюгге» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 19:45 по Киеву.