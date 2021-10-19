Алексей АНДРОНОВ: «Динамо в ЛЧ может побороться только с Барселоной»

Российский спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Динамо» Киев в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.



«Барселона» принимает киевское «Динамо» в Лиге чемпионов. Как ни странно, но «Барселона» чуть ли не единственная команда, с которой «Динамо» реально может побороться за что-то в этом турнире. Потому что у «Барселоны» реальные проблемы с игрой. Она действует очень неровно.



Думаю, что динамовцы постараются дать бой. Мирча Луческу говорит, что через европейские игры его команда должна в том числе и развиваться. Возможности на то, чтобы забить у «Динамо», как мне кажется, есть, поэтому на этот матч я выбираю ставку «обе забьют» за 1,97.



Согласитесь, тяжело представить, чтобы «Барселона» дома не забила, а вот в гол киевского «Динамо» я почему-то верю. Уверенность в прогнозе – 7 из 10 баллов», – сказал Андронов.



Матч состоится в среду, начало в 19:45 по Киеву.

ФОТО. Динамо прибыло в Барселону на матч Лиги чемпионов