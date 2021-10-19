Алексей АНДРОНОВ: «Динамо в ЛЧ может побороться только с Барселоной»

Специалист считает, что это единственная команда, с которой можно сражаться

  • 19.10.2021 11:35
  • 1329 просмотров
  • 5 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Динамо в ЛЧ может побороться только с Барселоной»
© ФК Динамо Киев

Российский спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Динамо» Киев в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.
 
«Барселона» принимает киевское «Динамо» в Лиге чемпионов. Как ни странно, но «Барселона» чуть ли не единственная команда, с которой «Динамо» реально может побороться за что-то в этом турнире. Потому что у «Барселоны» реальные проблемы с игрой. Она действует очень неровно.
 
Думаю, что динамовцы постараются дать бой. Мирча Луческу говорит, что через европейские игры его команда должна в том числе и развиваться. Возможности на то, чтобы забить у «Динамо», как мне кажется, есть, поэтому на этот матч я выбираю ставку «обе забьют» за 1,97.
 
Согласитесь, тяжело представить, чтобы «Барселона» дома не забила, а вот в гол киевского «Динамо» я почему-то верю. Уверенность в прогнозе – 7 из 10 баллов», – сказал Андронов.
 
Матч состоится в среду, начало в 19:45 по Киеву.

ФОТО. Динамо прибыло в Барселону на матч Лиги чемпионов

Источник — Рейтинг букмекеров

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    elPadrino
    elPadrino, 19.10.2021 11:44
    +7
    slavaragulyam, 19.10.2021 11:41
    это будет позором не победить 7ю команду ЛаЛиги.
    Зато влететь шестой команде Бундеслиги с общим местом 10-0 велиииикое достижение
    Ссылка
    romario1501
    online
    romario1501, 19.10.2021 12:22
    +2
    elPadrino, 19.10.2021 11:44
    Зато влететь шестой команде Бундеслиги с общим местом 10-0 велиииикое достижение
    На момент ігор з шахтою Боруссія була 10-ою ))
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 13:00 (изменен)
    0
    zafo30, 19.10.2021 12:14
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
    гетеросек..но отблагодарил бы?
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    zafo30
    online
    zafo30, 19.10.2021 12:14
    -1
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 11:41
    -7
    это будет позором не победить 7ю команду ЛаЛиги.
    Ссылка
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