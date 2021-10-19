ФОТО. Динамо прибыло в Барселону на матч Лиги чемпионов

В каталонской столице динамовцы разместятся в пятизвездочном отеле

  • 19.10.2021 00:39
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ФОТО. Динамо прибыло в Барселону на матч Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев

После почти четырех часов полета делегация киевского «Динамо», которая включает представителей основной команды и юношеского состава, приземлилась в Барселоне.

В каталонской столице динамовцы разместились в пятизвездочном отеле Eurostars Grand Marina Hotel и вечер посвятили отдыху.

Напомним, что матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Динамо» состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени, а Юношеской лиги УЕФА – в тот же день в 15:00.

ФОТО. Динамо прибыло в Барселону на матч Лиги чемпионов

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Источник — ФК Динамо Киев

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