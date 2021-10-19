После почти четырех часов полета делегация киевского «Динамо», которая включает представителей основной команды и юношеского состава, приземлилась в Барселоне.
В каталонской столице динамовцы разместились в пятизвездочном отеле Eurostars Grand Marina Hotel и вечер посвятили отдыху.
Напомним, что матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Динамо» состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени, а Юношеской лиги УЕФА – в тот же день в 15:00.
ФОТО. Динамо прибыло в Барселону на матч Лиги чемпионов
Источник — ФК Динамо Киев
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