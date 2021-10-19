Михаил МУДРИК: «Одно очко Шахтера после двух туров ЛЧ – это закономерность»

Игрок донецкого клуба – о выступлении команды в Лиге чемпионов

  • 19.10.2021 10:52
  • 328 просмотров
  • 3 комментария
Михаил МУДРИК: «Одно очко Шахтера после двух туров ЛЧ – это закономерность»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Игрок донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик высказался накануне матча с «Реалом» в Лиге чемпионов, который состоится сегодня на НСК Олимпийский. 
 
- Одно очко «Шахтера» после двух туров Лиги чемпионов - это случайность или закономерность?
- Закономерность. «Шериф», например, заслужил забить нам эти голы. Они доказали это и в матче с «Реалом», что не случайность. Уже точно подтвердили.
 
Я считаю, что мы очень сильная команда, которая эту закономерность можем поменять. И после 3-4 туров закономерность станет другой», – сказал Мудрик в интервью в программе «BurBuzz».
 
Поединок Шахтер – Реал стартует в 22:00. На данный момент украинский клуб занимает последнее место в своем квартете.

Шахтер – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Нико ФИН
    Нико ФИН, 19.10.2021 11:02
    0
    Щось забагато Мудрика стало.
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 11:09
    -1
    Нико ФИН, 19.10.2021 11:02
    Щось забагато Мудрика стало.
    тебя никто под дулом пистолета не заставляет его читать
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 11:10
    -2
    Нико ФИН, 19.10.2021 11:02
    Щось забагато Мудрика стало.
    читай про своего 17млнного Миколенко
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности