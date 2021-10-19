Михаил МУДРИК: «Одно очко Шахтера после двух туров ЛЧ – это закономерность»

Игрок донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик высказался накануне матча с «Реалом» в Лиге чемпионов, который состоится сегодня на НСК Олимпийский.



- Одно очко «Шахтера» после двух туров Лиги чемпионов - это случайность или закономерность?

- Закономерность. «Шериф», например, заслужил забить нам эти голы. Они доказали это и в матче с «Реалом», что не случайность. Уже точно подтвердили.



Я считаю, что мы очень сильная команда, которая эту закономерность можем поменять. И после 3-4 туров закономерность станет другой», – сказал Мудрик в интервью в программе «BurBuzz».



Поединок Шахтер – Реал стартует в 22:00. На данный момент украинский клуб занимает последнее место в своем квартете.

Шахтер – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов