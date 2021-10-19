ДЕ ДЗЕРБИ: «Ахметов всегда говорит: «Победа важна, но для меня важнее игра»

Итальянский коуч «горняков» - о том, почему ему комфортно работается в украинском клубе

  • 19.10.2021 10:30
  • 818 просмотров
  • 2 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «Ахметов всегда говорит: «Победа важна, но для меня важнее игра»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, почему остановил выбор на «Шахтере» и почему в этом клубе ему комфортно работается.

«Мне очень повезло. Я всегда тренировал хороших игроков и хороших людей, которые верят в свое дело. В «Шахтере» я нашел группу отличных профессионалов. Мы в самом начале. Но там так много уровня и так много желания совершенствоваться, что я получаю удовольствие, тренируя их. Будь то украинцы или бразильцы, они очень серьезные профессионалы. Их легко тренировать».

«Шахтер» всегда играл не так, как в Восточной Европе. Он всегда делал ставку на атакующий футбол. Поскольку они выиграли Лигу Европы в 2008 году (на самом деле, Кубок УЕФА в 2009-м – прим. Sport.ua), их игра отражает характер президента Рината Ахметова. Президент любит футбол, который люблю я: хорошую игру и хороших футболистов. Он всегда говорит мне: «Победа важна, но для меня важнее то, как ты играешь». И это правда! Джорджо Скуинци, который был президентом «Сассуоло» (умер 2 октября 2019 года в возрасте 76 лет – прим. Sport.ua), говорил мне то же самое. У меня был выбор. Вот почему я тренирую эту команду, и у меня есть президент, такой же, как я сам», - отметил Де Дзерби.

Напомним, сегодня в Киеве «Шахтер» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22 сыграет с мадридским «Реалом».

Источник — El Pais

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 19.10.2021 10:43
    +3
    Лизун с наркологическим бредом. Слышит голоса постоянно? Ты если раза два общался с рыжим тараканом и то хорошо. Все знают что он сидит в своём лондонском бункере, и вообще лишний раз не светится.
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 19.10.2021 11:01
    +1
    Энди Мир, 19.10.2021 10:43
    Лизун с наркологическим бредом. Слышит голоса постоянно? Ты если раза два общался с рыжим тараканом и то хорошо. Все знают что он сидит в своём лондонском бункере, и вообще лишний раз не светится.
    Да он через Леоненку общается , тому Ренат звонит по десять раз на дню.
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