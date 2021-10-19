ДЕ ДЗЕРБИ: «Ахметов всегда говорит: «Победа важна, но для меня важнее игра»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, почему остановил выбор на «Шахтере» и почему в этом клубе ему комфортно работается.

«Мне очень повезло. Я всегда тренировал хороших игроков и хороших людей, которые верят в свое дело. В «Шахтере» я нашел группу отличных профессионалов. Мы в самом начале. Но там так много уровня и так много желания совершенствоваться, что я получаю удовольствие, тренируя их. Будь то украинцы или бразильцы, они очень серьезные профессионалы. Их легко тренировать».

«Шахтер» всегда играл не так, как в Восточной Европе. Он всегда делал ставку на атакующий футбол. Поскольку они выиграли Лигу Европы в 2008 году (на самом деле, Кубок УЕФА в 2009-м – прим. Sport.ua), их игра отражает характер президента Рината Ахметова. Президент любит футбол, который люблю я: хорошую игру и хороших футболистов. Он всегда говорит мне: «Победа важна, но для меня важнее то, как ты играешь». И это правда! Джорджо Скуинци, который был президентом «Сассуоло» (умер 2 октября 2019 года в возрасте 76 лет – прим. Sport.ua), говорил мне то же самое. У меня был выбор. Вот почему я тренирую эту команду, и у меня есть президент, такой же, как я сам», - отметил Де Дзерби.

Напомним, сегодня в Киеве «Шахтер» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22 сыграет с мадридским «Реалом».