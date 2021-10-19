ДЕ ДЗЕРБИ: «Если моя карьера была посредственной, то только по моей вине»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью испанской прессе коснулся некоторых деталей игрового процесса, а также вспомнил свою карьеру игрока.

- Ваш «Шахтер» играет с двумя «десятками» на поле – Аланом Патриком и Педриньо…

- И с тремя, и с четырьмя. Без проблем. Но я должен сказать одно: я не был выдающейся «десяткой». Технически я был хорош, но у меня всегда были физические проблемы и проблемы с тренером. Я всегда спорил. Если моя карьера была посредственной, то это только по моей вине, а не из-за моих тренеров. Я это заслужил. Но уточню, что всегда жил исключительно футболом. Я ни о чем не жалею.

- Но вы были мятежником. Вам не кажется, что сегодня в футболе чересчур много игроков-солдат?

- Верно, что солдат много. Но я не хочу, чтобы они были солдатами. Напротив. Номера «десять» я держу на поле как тренера. Я хочу помочь игрокам во всем, что может помочь им сыграть в игру, в которой им нужно быть заодно. Это не теннис. Есть 11 человек, которым нужен еще один, чтобы их координировать. Но на поле выбор игры, пас, видение, удары, занятие одной позиции в ущерб другой, я хочу, чтобы это на сто процентов соответствовало качествам футболистов. Потому что сегодня в футболе – и в жизни – гораздо меньше мужества в личности, чем 20 лет назад. И мы достигли этого благодаря тренерам, которые хотели солдат. Когда по системе вы не позволяете свободу выбора, мысли и действий, то со временем получите больше солдат и меньше игроков с индивидуальностью.