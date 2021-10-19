ДЕ ДЗЕРБИ: «Если моя карьера была посредственной, то только по моей вине»

Наставник «Шахтера» рассказал, почему не сумел достичь большего в качестве футболиста

  • 19.10.2021 10:13
  • 1241 просмотр
  • 3 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «Если моя карьера была посредственной, то только по моей вине»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью испанской прессе коснулся некоторых деталей игрового процесса, а также вспомнил свою карьеру игрока.

- Ваш «Шахтер» играет с двумя «десятками» на поле – Аланом Патриком и Педриньо…
- И с тремя, и с четырьмя. Без проблем. Но я должен сказать одно: я не был выдающейся «десяткой». Технически я был хорош, но у меня всегда были физические проблемы и проблемы с тренером. Я всегда спорил. Если моя карьера была посредственной, то это только по моей вине, а не из-за моих тренеров. Я это заслужил. Но уточню, что всегда жил исключительно футболом. Я ни о чем не жалею.

- Но вы были мятежником. Вам не кажется, что сегодня в футболе чересчур много игроков-солдат?
- Верно, что солдат много. Но я не хочу, чтобы они были солдатами. Напротив. Номера «десять» я держу на поле как тренера. Я хочу помочь игрокам во всем, что может помочь им сыграть в игру, в которой им нужно быть заодно. Это не теннис. Есть 11 человек, которым нужен еще один, чтобы их координировать. Но на поле выбор игры, пас, видение, удары, занятие одной позиции в ущерб другой, я хочу, чтобы это на сто процентов соответствовало качествам футболистов. Потому что сегодня в футболе – и в жизни – гораздо меньше мужества в личности, чем 20 лет назад. И мы достигли этого благодаря тренерам, которые хотели солдат. Когда по системе вы не позволяете свободу выбора, мысли и действий, то со временем получите больше солдат и меньше игроков с индивидуальностью.

Источник — El Pais

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 10:18
    0
    Похоже на то, вообще не слыхал о нем ни когда
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 19.10.2021 10:45
    -2
    Да ты и как тренер никакой, так что ты на своём уровне - не переживай.
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    Bibenco
    online
    Bibenco, 19.10.2021 10:26
    -3
    В футболе мужество давно заменили мужеложством.
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