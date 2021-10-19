МИЩЕНКО: «Агент обещал Локомотив и $100 тысяч, а поехали в Мариуполь»

Бывший игрок «Динамо» Олег Мищенко рассказал, почему ушел из киевского клуба.



«Динамо» – это любовь всей моей жизни. Я туда приехал и сразу стал своим. Единственное, о чем я жалею в своей карьере, что в 18 лет я послушал агентов и ушел из «Динамо» сам. Вот за это реально очень жалею. Послушал, потому что был такой «очень хороший» агент Алибаев, может, он и есть, я не знаю. Он мне предлагал «Локомотив».



Я тогда ‒ дурачок молодой, 17 лет, из деревни, родители бедные. Алибаев позвонил мне и сказал, что «Локомотив» предлагает 10 000 долларов зарплату и 100 000 долларов подъемных. Думаю, что любой молодой поплыл бы, голова закрылась и тоже захотел бы перейти в то время.



Чтобы вы поняли, меня Игорь Суркис вызывал на разговор три раза. Мне тогда еще Артем Милевский говорил, что Суркис всех вызывает раз, а меня уже трижды. Было и такое. В результате контракт я не продлил и уехал из «Динамо». Звонит мне Алибаев и говорит: «Ну что, поехали в «Мариуполь», в Первую лигу». Я говорю: «Ты что, конченый? Ты же мне обещал «Локомотив». Он сказал, что там генеральный изменился и у него уже нет выхода туда», – сказал Мищенко.

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