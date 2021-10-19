МИЩЕНКО: «Агент обещал Локомотив и $100 тысяч, а поехали в Мариуполь»

Бывший игрок «Динамо» – о причинах ухода из клуба

  • 19.10.2021 10:35
  • 1291 просмотр
  • 5 комментариев
МИЩЕНКО: «Агент обещал Локомотив и $100 тысяч, а поехали в Мариуполь»
© ФК Амкар. Олег Мищенко

Бывший игрок «Динамо» Олег Мищенко рассказал, почему ушел из киевского клуба.
 
«Динамо» – это любовь всей моей жизни. Я туда приехал и сразу стал своим. Единственное, о чем я жалею в своей карьере, что в 18 лет я послушал агентов и ушел из «Динамо» сам. Вот за это реально очень жалею. Послушал, потому что был такой «очень хороший» агент Алибаев, может, он и есть, я не знаю. Он мне предлагал «Локомотив».
 
Я тогда ‒ дурачок молодой, 17 лет, из деревни, родители бедные. Алибаев позвонил мне и сказал, что «Локомотив» предлагает 10 000 долларов зарплату и 100 000 долларов подъемных. Думаю, что любой молодой поплыл бы, голова закрылась и тоже захотел бы перейти в то время.
 
Чтобы вы поняли, меня Игорь Суркис вызывал на разговор три раза. Мне тогда еще Артем Милевский говорил, что Суркис всех вызывает раз, а меня уже трижды. Было и такое. В результате контракт я не продлил и уехал из «Динамо». Звонит мне Алибаев и говорит: «Ну что, поехали в «Мариуполь», в Первую лигу». Я говорю: «Ты что, конченый? Ты же мне обещал «Локомотив». Он сказал, что там генеральный изменился и у него уже нет выхода туда», – сказал Мищенко.

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Источник — FanDay

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Милан Милан
    online
    Милан Милан, 19.10.2021 10:41
    +6
    По ходу кинченый не Алибаев, а Мищенко, раз без контракта предварительного с Локомотивом или хотя бы части подьемных ушел из Динамо.
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    Jaroslav5999
    online
    Jaroslav5999, 19.10.2021 11:16
    0
    Нах балаболить про любов до ДК,твоя любов це гроші на які ти повівся,був би можливо норм футболістом з норм зарплатнею,а так маєш що маєш,а маєш х*й в сраці!!!
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    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 19.10.2021 11:16
    0
    Милан Милан, 19.10.2021 10:41
    По ходу кинченый не Алибаев, а Мищенко, раз без контракта предварительного с Локомотивом или хотя бы части подьемных ушел из Динамо.
    Он сам сказал, что был дурачком в то время, что повёлся. А агент и вправду конченый.
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    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 19.10.2021 11:14
    0
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 11:07
    0
    знать бы ещё кто это
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